Alors que se pose les ques­tions d’un recon­fi­ne­ment dans notre pays alors que le nombre de cas posi­tif est chaque jour autour de 20.000 cas posi­tif, l’Etat de Victoria a déci­dé d’en­ta­mer un confi­ne­ment stricte de 5 jours pour un « clus­ter » de 19 cas posi­tif. « Je ne veux attendre sans avoir fait cela et par­ler de 10, 15, 20, 30 nou­veaux cas par jour, y com­pris des cas mys­té­rieux, ou y com­pris des cas que nous ne pou­vons pas pour­suivre. Nous devons être en mesure de pour­suivre chaque cas afin de pou­voir récu­pé­rer cette chose pré­cieuse sans trans­mis­sion com­mu­nau­taire. » a expli­qué le 1er ministre.

Dan Andrews a aus­si pré­ci­sé qu’il s’a­gis­sait du variant bri­tan­nique du virus, plus conta­gieux et plus com­pli­qué à contrô­ler. « Si on attend d’être cer­tains qu’il y ait plus de cas posi­tifs, il sera trop tard et on sera alors confi­nés jus­qu’au vac­cin, ce qui va prendre des mois » a pré­ci­sé Dan Andrews avec aplomb.

L’Australie a une ges­tion du Covid‐19 qui lui appar­tient et il ne s’a­git pas ici d’é­mettre un jugement.

Le ten­nis qui avait retrou­vé le sou­rire va devoir à nou­veau se jouer dans un silence de cathédrale