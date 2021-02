Elle n’au­ra pas per­du de temps. Opposée à l’Albanaise Danka Kovinic (n°82) pour le 1er tour de « son » Open d’Australie, la numé­ro 1 mon­diale Ashleigh Barty n’a fait qu’une bou­chée de son adver­saire. L’Australienne était déjà appa­rue très en jambes la semaine der­nière au Yara Valley Classic de Melbourne, avec un triomphe face à Garbine Muguruza en finale, 11 mois après son der­nier match offi­ciel. Et cela s’est encore confir­mé aujourd’­hui, avec une démons­tra­tion aus­si vio­lente que sym­bo­lique : 6–0, 6–0, en seule­ment 46 minutes de jeu. Un « double bagels » on ne peut plus clair pour ses futures adversaires…