En Australie, le cas Novak Djokovic n’est plus un problème.

Tous les médias et l’en­semble des élites poli­tiques se sont ralliées à la cause du Serbe qui n’est pour­tant toujours pas vacciné. Un mouve­ment presque « indé­cent » quand on se remé­more la chasse à l’homme menée il y a près d’un an.

Du coup, pour « faire » l’ac­tua­lité et les gros titres, il faut trouver d’autres axes de « révolte ».

C’est un peu ce que cherche à faire le séna­teur John Alexander même s’il avait toujours défendu Novak l’an dernier.

Selon lui, les choses sont très simples cette année et c’est ce qu’il a déclaré au Sydney Morning Herald : « Que Novak Djokovic soit présent, c’est normal, mais pour les Russes, ce n’est pas logique »