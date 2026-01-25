Et si Jannik Sinner avait vrai­ment été aidé par les orga­ni­sa­teurs de l’Open d’Australie lors de son match comp­tant pour le troi­sième de l’Open d’Australie ? Pour l’an­cien coach des Williams, Rick Macci, cela ne fait même aucun doute.

Pour rappel, alors que l’Italien était en grande diffi­culté physique face à l’Américain Eliot Spizzirri et qu’il était bien parti pour être mené deux manches à une (1−3 dans le troi­sième set), les orga­ni­sa­teurs ont décidé de mettre en place la nouvelle règle concer­nant la chaleur en suspen­dant dans un premier temps les matchs avant de fermer les toits pour conserver de la fraîcheur.

Une pause de plusieurs minutes qui a permis au double tenant du titre de récu­pérer de ses crampes et de revenir plus frais sur le stade tota­le­ment ombragé de la Rod Laver Arena.

Si certains ont immé­dia­te­ment crié au complot, d’autres comme Benoît Maylin ont préféré envoyer des noms d’oi­seau pour disqua­li­fier les premiers.

Le mythique entraî­neur améri­cain rejoint donc le camp des « complo­tistes » en affir­mant sans réserve que Sinner a reçu de l’aide « d’en haut », comprendre du patron du tournoi, Craig Tiley.

Was asked about the heat rule to close the roof and help Sinner survive cramps and win the match. He 100% got help from above ! @janniksin — Rick Macci (@RickMacci) January 25, 2026

« On m’a demandé de parler de la règle de la chaleur pour fermer le toit et aider Sinner à survivre aux crampes et à gagner le match. Il a reçu de l’aide d’en haut à 100%. »