Et si Jannik Sinner avait vraiment été aidé par les organisateurs de l’Open d’Australie lors de son match comptant pour le troisième de l’Open d’Australie ? Pour l’ancien coach des Williams, Rick Macci, cela ne fait même aucun doute.
Pour rappel, alors que l’Italien était en grande difficulté physique face à l’Américain Eliot Spizzirri et qu’il était bien parti pour être mené deux manches à une (1−3 dans le troisième set), les organisateurs ont décidé de mettre en place la nouvelle règle concernant la chaleur en suspendant dans un premier temps les matchs avant de fermer les toits pour conserver de la fraîcheur.
Une pause de plusieurs minutes qui a permis au double tenant du titre de récupérer de ses crampes et de revenir plus frais sur le stade totalement ombragé de la Rod Laver Arena.
Si certains ont immédiatement crié au complot, d’autres comme Benoît Maylin ont préféré envoyer des noms d’oiseau pour disqualifier les premiers.
Le mythique entraîneur américain rejoint donc le camp des « complotistes » en affirmant sans réserve que Sinner a reçu de l’aide « d’en haut », comprendre du patron du tournoi, Craig Tiley.
Was asked about the heat rule to close the roof and help Sinner survive cramps and win the match. He 100% got help from above ! @janniksin— Rick Macci (@RickMacci) January 25, 2026
« On m’a demandé de parler de la règle de la chaleur pour fermer le toit et aider Sinner à survivre aux crampes et à gagner le match. Il a reçu de l’aide d’en haut à 100%. »
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 14:14