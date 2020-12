Lors d’un live avec ses fans, Venus Wiliams, l’infatigable américaine s’est montrée très motivée à l’idée de repartir pour une saison supplémentaire.

Agée de 40 ans, Venus a encore « faim ». Même si sa saison 2020 n’est pas un « hit », elle se réjouit de partir en Australie : « Il faut positiver. Cette quarantaine en Australie sera une expérience supplémentaire dans ma vie de championne. Au final, on aura beaucoup de temps pour réfléchir à notre vie et nos objectifs. Maintenant, j’espère juste que cela se mettra en place, que nous connaitrons ce qui a été validé. Jouer en Australie est toujours un vrai bonheur, et j’ai bien l’intention d’y aller et de donner mon maximum »

On rappelle que Venus Williams a atteint deux fois la finale de l’Open d’Australie. C’était en 2003 et 2017. A chaque fois, elle a été battue par sa soeur Serena.