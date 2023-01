Depuis que Garbine Muguruza a soulevé l’un des plus beaux trophées de sa carrière sur le Masters de Guadalajara fin 2021, elle n’est plus la même joueuse. Redescendue au‐delà de la 70e place mondiale après une saison 2022 labo­rieuse, l’Espagnole s’est en plus inclinée dès le premier tour de l’Open d’Australie face à Elise Mertens.

En confé­rence de presse d’après match, la lauréate de Roland‐Garros 2016 et de Wimbledon 2017 a reconnu qu’il était temps pour elle de faire preuve d’hu­mi­lité en ne visant plus les sommets et des victoire sur les grands tournois.

« Je vais devoir faire un calen­drier appro­prié avec mon clas­se­ment (72e mondiale cette semaine, ndlr). J’essaierai aussi de jouer les meilleurs tour­nois mais quand je ne pourrai pas, je vais me concen­trer sur des tour­nois de moindre impor­tance. J’accorderai de l’im­por­tance à ce type de tour­nois. C’est le moment d’être humble », a déclaré Garbine qui a ensuite tenté d’ex­pli­quer ses mauvais résul­tats. « Je pense que c’est un mélange de tension et de fatigue. Physiquement, j’ai remarqué une baisse de régime. La vérité, c’est que les moments clés me coûtent cher. Je commence à bien jouer et ensuite je ne montre pas mon meilleur niveau. Il faut être capable de conclure ce genre de moments de manière décisive. »