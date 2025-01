Si Rod Laver n’est pas présent sur cette édition 2025 de l’Open d’Australie, cela ne l’a pas empêché de s’ex­primer dans la presse concer­nant l’issue du tournoi dans le tableau masculin.

Visiblement impres­sionné par les progrès réalisés par son compa­triote, Alex De Minaur, la légende vivante austra­lienne a expliqué pour­quoi selon lui il avait les armes pour décro­cher son premier titre du Grand Chelem.

« Alex continue d’être à la hauteur de son poten­tiel et de tirer le meilleur parti de son talent consi­dé­rable. Il a travaillé très dur pour arriver à ce niveau. Il a une vitesse impla­cable dans ses mouve­ments et est assez intré­pide quand le moment est chaud. Je pense qu’avec le public austra­lien derrière lui et la crois­sance qu’il a connue au cours des 12 derniers mois, il a défi­ni­ti­ve­ment ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout. La plus grande force d’Alex est son atti­tude, combinée à sa rapi­dité et sa rési­lience. L’année dernière égale­ment, il est devenu beau­coup plus fort au service, il l’a trans­formé en une arme impor­tante. Le seul obstacle majeur vers le titre est le cham­pion en titre Jannik Sinner qu’il doit trouver un moyen de surmonter après avoir perdu les neuf combats précé­dents contre le numéro 1 mondial. Mais c’est un tournoi du Grand Chelem et beau­coup de choses peuvent arriver en cours de route. »