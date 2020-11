Le grands retour sur les courts de Roger Federer approche à grand pas. Le Suisse a l’Open d’Australie en ligne de mire. Et ce retour, Andy Roddick l’annonce fracassant, à l’image de celui en 2017, où Roger était reparti avec le titre…

« Il va arriver en Australie comme à son arrivée en 2017. C’est un peu la comparaison à faire. Il a raté six mois et est revenu, a réussi et a remporté le tournoi. Il [Federer] veut que le court soit très rapide quand il arrive en Australie. Cela rend sa planification de jeu beaucoup plus facile. Il n’a pas besoin de participer à des rallyes prolongés. La confiance compte. Ça va être intéressant. J’aimerais le voir, le monde du tennis même, adorerait voir au moins une ombre du Federer que nous connaissons. Je suppose que ces opérations rendent son retour plus difficile à 39 ans », a assuré l’ancien numéro 1 mondial américain pour Tennis Channel.