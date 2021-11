La course au GOAT, ou plutôt à celui qui finira sa carrière avec le plus de Grands Chelems, va reprendre en 2022. Avec deux forces en présence : Novak Djokovic et Rafael Nadal. Roger Federer reste lui pour le moment hors‐jeu. Sur Tennis Channel, Andy Roddick estime que la probable absence de Nole à l’Open d’Australie, le Majeur où il a le plus brillé, peut tout changer. Même si Rafa n’y fera pas forcé­ment la différence.

« Après avoir vu les corps se dété­riorer, Novak joue le mieux, de manière constante depuis cinq, voire dix ans. Et il n’a fait que s’amé­liorer cette année. Je ne pense pas que l’on puisse dire cela de Rafa ou de Roger à ce stade de leur carrière. Novak est toujours le favori, mais cette nouvelle situa­tion où Rafa entre en jeu et où la route vers le titre de l’Open d’Australie ne passe pas néces­sai­re­ment par Novak…Après, je ne pense pas que Rafa soit le favori, que Novak soit là ou non. Mais il y a une diffi­culté supplé­men­taire pour Nole », a analysé l’Américain.

Si l’Open d’Australie se joue sans Novak Djokovic, les favoris seront en effet plutôt Daniil Medvedev et Alexander Zverev.