L’ancien joueur américain est l’un des seuls observateurs qui a eu un mot pour le grand absent de cette quinzaine australienne : Juan Carlos Ferrero.
« La progression de Carlos sera à jamais liée au travail accompli par Juan Carlos Ferrero avec lui. Aucun Grand Chelem ne se déroulera sans Ferrero pour le reste de sa carrière. Bravo à son équipe pour avoir calmé la tempête, il y avait tellement de questions. Nous nous les posions tous, et c’est normal. C’est une discussion naturelle. Je pense que c’est une grande victoire de clore ce chapitre »
Les mots d’Andy sont limpides et signifient que c’est Juan Carlos qui a façonné le jeu et l’attitude de Carlos, c’est lui son formateur. Dans ses propos, Andy insiste donc sur ce qui fait un champion, c’est à dire ses principes, ses valeurs, ses intentions, et ses inspirations.
Novak a toujours expliqué que c’est sa première coach Jelena Gencic qui l’a façonné et lui donner le chemin à suivre.
Après elle, Novak a eu beaucoup de grands coachs, mais quand on lui parle de son tennis, il revient toujours aux principes de bases enseignés par sa formatrice en Serbie quand il était jeune.
Publié le lundi 2 février 2026 à 09:45