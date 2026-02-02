L’ancien joueur améri­cain est l’un des seuls obser­va­teurs qui a eu un mot pour le grand absent de cette quin­zaine austra­lienne : Juan Carlos Ferrero.

« La progres­sion de Carlos sera à jamais liée au travail accompli par Juan Carlos Ferrero avec lui. Aucun Grand Chelem ne se dérou­lera sans Ferrero pour le reste de sa carrière. Bravo à son équipe pour avoir calmé la tempête, il y avait telle­ment de ques­tions. Nous nous les posions tous, et c’est normal. C’est une discus­sion natu­relle. Je pense que c’est une grande victoire de clore ce chapitre »

Les mots d’Andy sont limpides et signi­fient que c’est Juan Carlos qui a façonné le jeu et l’at­ti­tude de Carlos, c’est lui son forma­teur. Dans ses propos, Andy insiste donc sur ce qui fait un cham­pion, c’est à dire ses prin­cipes, ses valeurs, ses inten­tions, et ses inspirations.

Novak a toujours expliqué que c’est sa première coach Jelena Gencic qui l’a façonné et lui donner le chemin à suivre.

Après elle, Novak a eu beau­coup de grands coachs, mais quand on lui parle de son tennis, il revient toujours aux prin­cipes de bases ensei­gnés par sa forma­trice en Serbie quand il était jeune.