Cinq ans et demi après le fameux épisode de l’US Open, où il avait été disqua­lifié pour avoir envoyé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne, Novak Djokovic a bien failli vivre un scénario simi­laire, et abso­lu­ment cauche­mar­desque, ce samedi lors du troi­sième tour de l’Open d’Australie.

Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adver­saire certes diminué mais toujours accro­cheur, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramas­seuse de balles.

Si Djokovic s’est excusé, et qu’il a reconnu qu’il aurait lui aussi pu commettre ce genre de « craquage », l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a commenté ce geste dange­reux de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis365 :

« Il a été disqua­lifié à l’US Open pour avoir fait exac­te­ment la même chose. Ce qui s’est passé à l’Open d’Australie était bien pire. À l’US Open, il a frappé la balle en arrière et il y avait une chance sur un million pour qu’elle touche quel­qu’un à la gorge. J’ai fait ce qu’il a fait à l’US Open des milliers de fois. S’il avait touché un ramas­seur de balles, cela aurait été pire à mes yeux. Vous vous mettez dans une posi­tion où vous vous exposez à un juge­ment. Il a été très malchan­ceux à l’US Open. Ce n’était pas comme s’il y avait de la malveillance. Je ne pense pas qu’il y ait eu de malveillance ici non plus, mais c’était regret­table et stupide. Comme il l’a dit, il a eu de la chance. J’étais stupé­fait en regar­dant cela, mais je suis content qu’il n’ait pas été exclu du tournoi. Cela aurait été une disqua­li­fi­ca­tion immé­diate. Aucun arbitre ne l’au­rait pas disqua­lifié pour avoir touché un ramas­seur de balles. »

A noter que Novak Djokovic ne rejouera que mercredi en quarts de finale face à Lorenzo Musetti après le forfait de son adver­saire, Jakub Mensik, en huitièmes de finale.