Cinq ans et demi après le fameux épisode de l’US Open, où il avait été disqualifié pour avoir envoyé involontairement une balle dans la gorge d’une juge de ligne, Novak Djokovic a bien failli vivre un scénario similaire, et absolument cauchemardesque, ce samedi lors du troisième tour de l’Open d’Australie.
Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adversaire certes diminué mais toujours accrocheur, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramasseuse de balles.
Si Djokovic s’est excusé, et qu’il a reconnu qu’il aurait lui aussi pu commettre ce genre de « craquage », l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a commenté ce geste dangereux de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis365 :
« Il a été disqualifié à l’US Open pour avoir fait exactement la même chose. Ce qui s’est passé à l’Open d’Australie était bien pire. À l’US Open, il a frappé la balle en arrière et il y avait une chance sur un million pour qu’elle touche quelqu’un à la gorge. J’ai fait ce qu’il a fait à l’US Open des milliers de fois. S’il avait touché un ramasseur de balles, cela aurait été pire à mes yeux. Vous vous mettez dans une position où vous vous exposez à un jugement. Il a été très malchanceux à l’US Open. Ce n’était pas comme s’il y avait de la malveillance. Je ne pense pas qu’il y ait eu de malveillance ici non plus, mais c’était regrettable et stupide. Comme il l’a dit, il a eu de la chance. J’étais stupéfait en regardant cela, mais je suis content qu’il n’ait pas été exclu du tournoi. Cela aurait été une disqualification immédiate. Aucun arbitre ne l’aurait pas disqualifié pour avoir touché un ramasseur de balles. »
A noter que Novak Djokovic ne rejouera que mercredi en quarts de finale face à Lorenzo Musetti après le forfait de son adversaire, Jakub Mensik, en huitièmes de finale.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 12:43