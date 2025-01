Interviewé par le site britan­nique de paris spor­tifs, Betway, avant le début de l’Open d’Australie, Andy Roddick a misé sur la conti­nuité concer­nant le vain­queur de cette édition 2025.

Selon lui, l’ac­tuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner, a une longueur d’avance sur ses deux prin­ci­paux rivaux que sont Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

« Jannik Sinner est le favori chez les hommes, et c’est lui qui, selon moi, va gagner. Je pense qu’il est le meilleur joueur sur surface dure du monde. Il a repris ce titre à Novak Djokovic après plus de dix ans de règne. Je pense que Sinner est celui à battre en Australie, et je ne parie­rais certai­ne­ment pas contre lui. Carlos Alcaraz est son plus proche rival, mais tout le monde sait qu’il doit trouver plus de régu­la­rité, et il ne dit rien de différent. »