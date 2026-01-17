Andy a analysé le parcours possible des favoris du tournoi. Pour lui, Jannik s’en sort très bien et semble être dans des circons­tances qui doivent lui permettre d’aller au bout.

« Je pense que si vous êtes Sinner, tout ce que vous voulez, c’est éviter les gens qui possèdent quelque chose qui peut vous déranger. Il peut y avoir de très bons joueurs sur votre route mais qui n’ont pas les compé­tences néces­saires pour vous mettre réel­le­ment en danger. Si on regarde son tableau, c’est un peu le cas. Joao Fonseca peut faire mal mais je pense que c’est trop tôt dans sa carrière. Après sans déni­grer le talent de Michelsen ou Khachanov, cela semble un peu léger. Il reste Giovanni Mpetshi Perricard qui est une vraie énigme avec son service de fou et que l’on veut souvent éviter »