Lors de son point presse à Melbourne avant son match exhi­bi­tion en double avec Andre Agassi, Pat Rafter et Lleyton Hewitt, Roger Federer a été inter­rogé sur son meilleur souvenir à l’Open d’Australie.

Et forcé­ment, le Suisse a direc­te­ment mentionné son dernier sacre, en 2017, après une finale excep­tion­nelle en cinq sets face à Rafael Nadal. Et impos­sible de parler de cette finale sans penser à ce fameux points dans la dernière manche, à 4–3, 40–40 (voir ci‐dessous).

Roger Federer : Mon meilleur souvenir ? Je dirais 2017, simple­ment à cause de la façon dont cela s’est terminé en finale contre Rafa. Oui, c’était surréa­liste. Je suis venu ici sans aucune attente. Je l’ai dit dans une des inter­views que j’ai données avant le tournoi. J’aurais peut‐être été content d’at­teindre les quarts de finale. Je pense que Seve (Severin Luthi), mon entraî­neur secret, Ivan (Ljubicic), croyaient que je pouvais y arriver. Je me disais plutôt : ‘Oui, non, pas à la 17e place mondiale, sans avoir joué pendant six mois, tout ça’. J’avais très bien joué à la Hopman Cup. Je suis arrivé ici en pleine forme. Mais je savais que j’avais un tableau diffi­cile, que je devais affronter de grands joueurs pour avoir une chance de gagner. Je pense que la façon dont la finale s’est déroulée en fait l’une des plus spéciales de ma carrière.

Modérateur : Vous vous souvenez de ce point, 4–3, égalité ?

Federer : Bien sûr. Je l’ai vu de nombreuses fois. Tous mes amis me l’ont envoyé. Il fait partie de l’al­go­rithme des personnes que je connais. Il revient sans cesse.

C’est un beau point, peut‐être l’un des plus impor­tants de ma carrière. Oui, quel match, quelle célé­bra­tion, quel moment !