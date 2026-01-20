Lors de son point presse à Melbourne avant son match exhibition en double avec Andre Agassi, Pat Rafter et Lleyton Hewitt, Roger Federer a été interrogé sur son meilleur souvenir à l’Open d’Australie.
Et forcément, le Suisse a directement mentionné son dernier sacre, en 2017, après une finale exceptionnelle en cinq sets face à Rafael Nadal. Et impossible de parler de cette finale sans penser à ce fameux points dans la dernière manche, à 4–3, 40–40 (voir ci‐dessous).
Roger Federer : Mon meilleur souvenir ? Je dirais 2017, simplement à cause de la façon dont cela s’est terminé en finale contre Rafa. Oui, c’était surréaliste. Je suis venu ici sans aucune attente. Je l’ai dit dans une des interviews que j’ai données avant le tournoi. J’aurais peut‐être été content d’atteindre les quarts de finale. Je pense que Seve (Severin Luthi), mon entraîneur secret, Ivan (Ljubicic), croyaient que je pouvais y arriver. Je me disais plutôt : ‘Oui, non, pas à la 17e place mondiale, sans avoir joué pendant six mois, tout ça’. J’avais très bien joué à la Hopman Cup. Je suis arrivé ici en pleine forme. Mais je savais que j’avais un tableau difficile, que je devais affronter de grands joueurs pour avoir une chance de gagner. Je pense que la façon dont la finale s’est déroulée en fait l’une des plus spéciales de ma carrière.
Modérateur : Vous vous souvenez de ce point, 4–3, égalité ?
Federer : Bien sûr. Je l’ai vu de nombreuses fois. Tous mes amis me l’ont envoyé. Il fait partie de l’algorithme des personnes que je connais. Il revient sans cesse.
C’est un beau point, peut‐être l’un des plus importants de ma carrière. Oui, quel match, quelle célébration, quel moment !
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 16:40