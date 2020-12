L’ancien coach australien de Leyton Hewitt, Jo-Wilfried Tsonga, et Grigor Dimitrov s’est exprimé sur une radio australienne au sujet du protocole plutôt strict de Tennis Australia. Roger reste dans la ligne prônée par les autorités : « Contrairement à l’US Open, Novak ne pourra pas se payer une maison individuelle. Je sais qu’il avait respecté à ses frais la mise en place du protocole à l’intérieur de cette villa et je sais aussi que la vie y était plus agréable qu’à l’hôtel. Hélas, chez nous, cela ne sera pas possible, tout le monde sera donc logé dans les mêmes conditions. Je comprends aisément que l’ensemble des joueurs ne soit pas satisfait par cette situation car la possibillité de louer une maison est la bonne solution pour être plus à l’aise, surtout quand on voyage avec un team important. Après, il n’y a pas vraiment le choix. Ce qui est rassurant quelque part, c’est que la plupart des joueurs ont déja vécu ce genre de situation en 2020, ils savent donc à quoi s’attendre »