Le coach austra­lien est très heureux que Novak puisse rejouer en Australie.

Selon lui, c’est une bonne nouvelle pour le niveau de tennis que vont proposer les cham­pions lors de ce mois de janvier.

« Il ne fait aucun doute que le retour de Novak améliore les perfor­mances des autres joueurs. Lorsque vous avez les plus grands du jeu et qu’ils jouent en direct devant vous, vous avez toujours envie d’ex­celler et de performer. Ils vous amènent à un autre niveau. Tout le monde veut avoir les meilleurs joueurs du monde sur le terrain et c’est ce que nous aurons. »