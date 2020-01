Dans un entretien sans langue de bois accordé au journal L’Equipe, Noah Rubin se montre très critique sur la décision de lancer les qualifications. L’Américain de 23 ans, qui pointe au 250e rang mondial, explique craindre pour sa santé : « On ne sait pas quelles conséquences ça peut avoir sur un joueur de jouer pendant trois heures dans cette espèce de brouillard de pollution. Peut-être que dans deux mois, certains vont se mettre à tousser. On n’en sait rien ! Ça peut avoir des répercussions à long terme. On doit espérer qu’ils prennent les bonnes décisions, que la santé des joueurs reste leur priorité, mais on ne peut pas en être certains. »

Avant d’enchaîner : « C’est un tournoi tellement important que c’est difficile de le repousser de quelques jours et de reporter des matches. Je comprends la pression qu’ils ont sur les épaules, mais l’Open d’Australie ne vaut pas la vie de quelqu’un. On a tendance à l’oublier parfois. C’est un grand sport, une grande épreuve, mais si des joueurs se retrouvent, des mois plus tard, à avoir de graves problèmes au niveau des poumons, de la respiration, avec de l’asthme ou autre, ça ne vaut pas le coup. »