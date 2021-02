Comme à l’US Open en sep­tembre der­nier, Andrey Rublev et Daniil Medvedev vont se retrou­ver sur le court pour une place en demi‐finales. À New‐York, Andrey était un peu pas­sé à côté de son match en s’in­cli­nant en trois manches après un pre­mier set ser­ré. En terme de duel, Daniil mène 3 à 0.

Mais pour Rublev, la situa­tion est encore dif­fé­rente : « Cela va être une nou­velle his­toire, un nou­veau match, on ver­ra com­ment cela va se pas­ser. J’ai tiré la leçon de mon échec à l’US Open. La façon dont je vais jouer, nous ver­rons, il fau­dra ana­ly­ser ce que je vais res­sen­tir. Je ver­rai aus­si com­ment Daniil se sen­ti­ra parce que c’est sur le court que cela se joue, pas avant. Bien sûr, il connaît mon jeu, je connais le sien, mais à la fin, il faut encore se faire face pour voir la réa­li­té, pour voir l’at­mo­sphère, pour voir com­ment les choses fonc­tionnent ou non, et sur­tout com­ment s’a­dap­ter pour l’emporter. »