Qualifié presque sans encombre pour le troi­sième tour de l’Open d’Australie en lâchant seule­ment un petit set, Andrey Rublev aura la lourde tâche d’af­fronter Daniel Evans ce jeudi à Melbourne. Un joueur qui ne lui réussit pas vrai­ment (4−4 dans les confrontations).

Chez nos confrères de Tennis Majors, le Russe a reconnu qu’il se méfiait tout parti­cu­liè­re­ment du 30e joueur mondial.

« À mon avis, je pense que c’est l’un des joueurs les plus intel­li­gents du circuit. Il sait comment utiliser les faiblesses des autres joueurs, comment jouer à des jeux mentaux pour entrer dans votre tête. Et il est vrai­ment intel­li­gent dans ces parties. Nous verrons bien. La dernière fois, il m’a battu assez faci­le­ment en deux sets. Nous verrons donc comment ça se passe, si je peux prendre ma revanche ou non. Je ferai de mon mieux. J’espère que tout va bien se passer car il sait exac­te­ment ce qu’il doit faire contre moi pour me battre. Et il s’agit juste de moi, si je serai prêt pour ces jeux mentaux et son style de jeu agressif contre moi ou pas, ou si je vais devenir fou menta­le­ment. On verra. Il va essayer de me provo­quer. Il va essayer de faire beau­coup de chip and charge, il va essayer d’uti­liser son coup droit tout de suite et il va essayer de prendre du temps. Et puis ça dépend, comme je le dis, ça dépend de moi. Si je vais commencer à devenir menta­le­ment fou ou pas. »