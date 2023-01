Lors du 2e tour entre Andrey Rublev et Emil Ruusuvuori, des spec­ta­teurs appa­rem­ment bruyants ont agité un drapeau ukrai­nien en tribunes. Le Russe a décidé d’avertir l’ar­bitre. Il a expliqué la raison exacte à l’Associated Press.

« J’ai tout de suite dit à l’ar­bitre que ce n’était pas pour le drapeau, ils peuvent affi­cher le drapeau qu’ils veulent, je comprends tota­le­ment la situa­tion. Le problème, c’est qu’ils ont commencé à m’in­sulter et à dire des choses désa­gréables J’ai dit à l’ar­bitre : ‘Le drapeau ne me dérange pas, mais s’il vous plaît dites leur au moins de ne pas mal me parler au chan­ge­ment de côté’. »

Le numéro 6 mondial s’est imposé en quatre sets (6−2, 6–4, 6–7, 6–3). Il affron­tera au 3e tour Daniel Evans, tombeur de Jérémy Chardy.