Andrey Rublev arrive lancé. Vainqueur de deux tournois d’affilée à Doha puis à Adélaïde, le Russe débarque à Melbourne avec le statut d’épouvantail mais il sait qu’il va devoir bien récupérer avant son premier tour ce mardi : « Je suis très heureux de la façon dont les choses se passent jusqu’à présent. J’espère continuer à m’améliorer et nous verrons comment la saison se passe », a déclaré Rublev, qui est revenu sur le premier set : « Le début de match a vraiment été compliqué. Je pense que prendre le premier set m’a donné des ailes pour jouer mon meilleur tennis et remporter ce tournoi. Il est maintenant temps de se reposer pour arriver à Melbourne de la meilleure façon possible. »

Pour rappel, le futur 14e mondial affrontera le local Christopher O’Connell au premier tour.