Impressionnant de calme et de luci­dité lors de sa victoire sans bavure face au « poison » Daniel Evans (6−4, 6–2, 6–3), ce samedi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Andrey Rublev, qui affron­tera Holger Rune pour le choc des huitièmes de finale à Melbourne, est une fois de plus revenu sur la partie mentale de son jeu qui l’empêche toujours de tutoyer les sommets de son sport.

« Je me concentre sur mes matchs. Il y a eu des moments où je pensais pouvoir atteindre les demi‐finales ou peut‐être même la finale, et puis rien de tel ne se produit. Cette fois, je ne veux pas penser aux chances. J’ai le prochain match en ligne de mire et je vais essayer de faire de mon mieux. Si je ne gagne pas, rien ne se passe. Je rentre à la maison pour m’en­traîner et me préparer pour les prochains tour­nois, ce n’est que le début de la saison. J’ai le jeu pour battre les meilleurs joueurs du monde, mais la partie mentale m’empêche de le faire la plupart du temps. Parfois, je le veux trop et je ne peux pas me contrôler. Au final, à ce niveau, tout est une ques­tion de menta­lité. Les meilleurs joueurs sont meilleurs dans ces moments‐là. »