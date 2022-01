Alors qu’un début de polé­mique commence à émerger concer­nant les tests non‐obligatoire pour les joueurs, Andrey Rublev a reconnu en confé­rence de presse après sa victoire tran­quille face à Berankis (6–4, 6–2, 6–0) qu’il avait été testé positif et malgré tout auto­risé à prendre un vol en direc­tion de l’Australie.

« Je ne suis plus testé main­te­nant parce que je viens de guérir du Covid. Quand j’ai pris l’avion pour l’Australie, j’étais toujours positif, mais le niveau de Covid dans mon corps, je ne vais pas mentir, était très bas et pas dange­reux. J’ai été auto­risé à entrer dans le pays. De plus, j’ai passé plus de dix jours en quaran­taine. Peut‐être que je suis toujours positif, mais je ne suis plus conta­gieux et dange­reux. Parce que j’ai été malade, je ne fais plus de test PCR. »