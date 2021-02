Andrey Rublev n’a pas fait de détails à l’heure d’a­bor­der le pre­mier Grand Chelem de la sai­son face à l’Allemand Yannick Hanfmann (n°102). Surfant sur sa dyna­mique de l’ATP Cup, le Russe s’est impo­sé en trois sets nets : 6–3, 6–3, 6–4. Mais si l’ac­tuel 8ème joueur mon­dial impres­sionne depuis son arri­vée à Melbourne, il a tout de même été inter­ro­gé en confé­rence de presse sur la manière dont il pen­sait gérer l’as­pect phy­sique le long de cette quin­zaine, en par­ti­cu­lier face aux joueurs les plus « forts » physiquement.

« J’ai besoin de m’en­traî­ner dur au niveau phy­sique pour pou­voir rat­tra­per leurs balles. Mais ce ne sont pas vrai­ment les joueurs qui frappent fort qui me posent pro­blème, ce sont plu­tôt ceux qui jouent de longs ral­lyes, comme Medvedev, Schwartzman, Djokovic ou Rafa. Parce que pour jouer contre eux tu as besoin d’être à ton meilleur niveau pen­dant trois, cinq heures et c’est pour­quoi il faut être phy­si­que­ment fort pour pou­voir conser­ver ce niveau sur une longue période. Donc c’est plus à ce niveau là, car de nom­breux joueurs peuvent jouer un set incroyable mais au bout d’en­vi­ron une heure et demie, leur niveau baisse. »