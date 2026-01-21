On sait qu’Andrey Rublev est un émotif, que son mental peut le trans­former et il peut donc vriller rapi­de­ment. Depuis le début de cet Open d’Australie où il est effi­cace et drôle, on ne l’a jamais vu autant sourire et c’est une très bonne nouvelle pour le circuit.

Qualifié pour le 3ème tour où il affron­tera Cerundolo, le Russe semble enfin « trans­formé » par la fameuse méthode de Marat Safin. C’est ce qu’il a évoqué après son succès ce mercredi.

« Je ne vais pas dire la vérité, mais il apporte tout, et beau­coup plus de tran­quillité, sans aucun doute. C’est suffi­sant. Nous nous amusons ensemble, mais cela dépend des jour.s Quand c’est un jour plus sérieux, nous essayons de le rendre le plus sérieux possinle. Mais oui, quand il est temps de s’amuser, nous nous amusons aussi » a expliqué Andrey qui a aussi précisé son programme de ce jeudi pour récu­pérer de ses efforts.

« Café, dormir, café, dormir, un peu d’entraînement… et dormir. C’est tout »