AccueilOpen d'AustralieRublev, sur son adversaire au 2e tour : "Tu m'as dit son...
Open d'Australie

Rublev, sur son adver­saire au 2e tour : « Tu m’as dit son nom mais je ne le connais pas. Je vais devoir faire des recherches pour voir comment il joue »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

493

Qualifié pour le deuxième tour après avoir livré un bon match face à Arnaldi (6−4, 6–2, 6–3), le Russe était en mode relax concer­nant la suite du tournoi.

« Je n’ai pas vérifié le tableau. Je sais que vous m’avez dit le nom mais je ne connais pas le gars. Je vais devoir faire des recherches pour voir comment il joue. Mais c’est toujours une ques­tion de moi. Je vais devoir bien jouer et être perfor­mant comme aujourd’hui »

Le gars en ques­tion est le Portugais Jaime Faria actuel­le­ment 151ème. Au premier tour, il a dominé Alexander Blockx, jeune espoir belge qui avait fait sensa­tion lors des finales de la Next Gen, battu en finale par Tien.

15ème, Rublev est un outsider sur cette édition 2016, et l’on ne sait pas vrai­ment s’il est capable de revenir au niveau qui était le sien il y a un an.

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 09:35

Article précédent
Stan Wawrinka l’emporte, Arnaud Clément est bluffé : « Je suis hyper admiratif »
Article suivant
Wawrinka est aux anges : « Je ne veux pas trop en dire, mais les gars, c’est incroyable que vous conti­nuiez à venir. Je suis telle­ment heureux d’avoir gagné »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.