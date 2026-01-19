Qualifié pour le deuxième tour après avoir livré un bon match face à Arnaldi (6−4, 6–2, 6–3), le Russe était en mode relax concer­nant la suite du tournoi.

« Je n’ai pas vérifié le tableau. Je sais que vous m’avez dit le nom mais je ne connais pas le gars. Je vais devoir faire des recherches pour voir comment il joue. Mais c’est toujours une ques­tion de moi. Je vais devoir bien jouer et être perfor­mant comme aujourd’hui »

Le gars en ques­tion est le Portugais Jaime Faria actuel­le­ment 151ème. Au premier tour, il a dominé Alexander Blockx, jeune espoir belge qui avait fait sensa­tion lors des finales de la Next Gen, battu en finale par Tien.

15ème, Rublev est un outsider sur cette édition 2016, et l’on ne sait pas vrai­ment s’il est capable de revenir au niveau qui était le sien il y a un an.