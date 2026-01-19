Qualifié pour le deuxième tour après avoir livré un bon match face à Arnaldi (6−4, 6–2, 6–3), le Russe était en mode relax concernant la suite du tournoi.
« Je n’ai pas vérifié le tableau. Je sais que vous m’avez dit le nom mais je ne connais pas le gars. Je vais devoir faire des recherches pour voir comment il joue. Mais c’est toujours une question de moi. Je vais devoir bien jouer et être performant comme aujourd’hui »
Le gars en question est le Portugais Jaime Faria actuellement 151ème. Au premier tour, il a dominé Alexander Blockx, jeune espoir belge qui avait fait sensation lors des finales de la Next Gen, battu en finale par Tien.
15ème, Rublev est un outsider sur cette édition 2016, et l’on ne sait pas vraiment s’il est capable de revenir au niveau qui était le sien il y a un an.
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 09:35