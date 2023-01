Qualifié pour le 3e tour de l’Open d’Australie sans avoir concédé le moindre set face à Filip Krajinovic et Maxime Cressy, Holger Rune assume pour le moment son nouveau statut. Alors qu’il brille à Melbourne désor­mais, il s’est souvenu de sa première parti­ci­pa­tion au tournoi en juniors. Il avait croisé un certain Rafael Nadal.

« Je m’en­traî­nais à côté de Rafa et il obser­vait un peu. Je me suis dit : « Oh, Rafa me regarde vrai­ment’. Et c’était plutôt cool. Je ne vois pas les choses de la même manière qu’à l’époque, car j’ai main­te­nant la chance de les affronter en match. Mais en même temps, j’ad­mire vrai­ment Rafa, Novak et Roger. C’est assez incroyable ce qu’ils ont fait et ce qu’ils font encore pour Rafa et Novak », s’est souvenu le Danois de 19 ans dans des propos rapportés sur le site de l’Open d’Australie.

Le vain­queur du dernier Masters 1000 de Paris‐Bercy affron­tera le Français Ugo Humbert jeudi pour une place en huitièmes de finale.