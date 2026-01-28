AccueilOpen d'AustralieRune sur l'abandon de Musetti contre Djokovic : "Nous voulons nous battre...
Open d'Australie

Rune sur l’abandon de Musetti contre Djokovic : « Nous voulons nous battre à tout prix, malgré la douleur, mais je comprends parfai­te­ment que Lorenzo ait choisi d’écouter son corps »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Lorenzo Musetti a vécu un scénario horrible ce mercredi sur la Rod Laver Arena. 

Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic, le 5e joueur mondial a ressenti une douleur à l’adducteur qui l’a contraint à aban­donner dans la troi­sième manche (6−4, 6–3, 1–3, ab.).

Dévasté, l’Italien a quitté le court sous le choc. Pourtant, certains n’ont pas hésité à remettre en cause sa comba­ti­vité et sa capa­cité à jouer malgré la douleur. Longuement éloigné des courts en raison d’une rupture du tendon d’Achille contractée en octobre dernier, Holger Rune a décidé de prendre la défense de Musetti.

Fan de tennis sur le réseau social X : « Musetti aban­donne beau­coup trop faci­le­ment. Il ne se bat pas. Cela peut sembler dur, mais tous les joueurs ont des petits problèmes ici et là, et quand on mène 2–0 en quarts de finale d’un Grand Chelem, c’est une situa­tion où il faut essayer de se battre et de se faire soigner. Il a aban­donné faci­le­ment, comme il le fait souvent. Ce n’est pas un battant. »

Holger Rune : « Regardez ce qui m’est arrivé quand j’ai forcé malgré une déchi­rure de grade 1 à la jambe… Cela m’a coûté plus de temps d’arrêt que jamais aupa­ra­vant. Oui, nous voulons nous battre à tout prix et malgré la douleur, mais je comprends parfai­te­ment que Musetti ait choisi d’écouter son corps. »

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 13:17

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’Open d’Australie en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.