Lorenzo Musetti a vécu un scénario horrible ce mercredi sur la Rod Laver Arena.

Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic, le 5e joueur mondial a ressenti une douleur à l’adducteur qui l’a contraint à aban­donner dans la troi­sième manche (6−4, 6–3, 1–3, ab.).

Dévasté, l’Italien a quitté le court sous le choc. Pourtant, certains n’ont pas hésité à remettre en cause sa comba­ti­vité et sa capa­cité à jouer malgré la douleur. Longuement éloigné des courts en raison d’une rupture du tendon d’Achille contractée en octobre dernier, Holger Rune a décidé de prendre la défense de Musetti.

Look what happened to me when I pushed through a grade 1 tear in the leg….cost me longer time away from tennis than ever before. Yes we want to fight at any cost and with pain, but I perfectly unders­tand Musetti chose to listen to his body — Holger Rune (@holgerrune2003) January 28, 2026

Fan de tennis sur le réseau social X : « Musetti aban­donne beau­coup trop faci­le­ment. Il ne se bat pas. Cela peut sembler dur, mais tous les joueurs ont des petits problèmes ici et là, et quand on mène 2–0 en quarts de finale d’un Grand Chelem, c’est une situa­tion où il faut essayer de se battre et de se faire soigner. Il a aban­donné faci­le­ment, comme il le fait souvent. Ce n’est pas un battant. »

Holger Rune : « Regardez ce qui m’est arrivé quand j’ai forcé malgré une déchi­rure de grade 1 à la jambe… Cela m’a coûté plus de temps d’arrêt que jamais aupa­ra­vant. Oui, nous voulons nous battre à tout prix et malgré la douleur, mais je comprends parfai­te­ment que Musetti ait choisi d’écouter son corps. »