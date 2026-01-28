Lorenzo Musetti a vécu un scénario horrible ce mercredi sur la Rod Laver Arena.
Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic, le 5e joueur mondial a ressenti une douleur à l’adducteur qui l’a contraint à abandonner dans la troisième manche (6−4, 6–3, 1–3, ab.).
Dévasté, l’Italien a quitté le court sous le choc. Pourtant, certains n’ont pas hésité à remettre en cause sa combativité et sa capacité à jouer malgré la douleur. Longuement éloigné des courts en raison d’une rupture du tendon d’Achille contractée en octobre dernier, Holger Rune a décidé de prendre la défense de Musetti.
Look what happened to me when I pushed through a grade 1 tear in the leg….cost me longer time away from tennis than ever before. Yes we want to fight at any cost and with pain, but I perfectly understand Musetti chose to listen to his body— Holger Rune (@holgerrune2003) January 28, 2026
Fan de tennis sur le réseau social X : « Musetti abandonne beaucoup trop facilement. Il ne se bat pas. Cela peut sembler dur, mais tous les joueurs ont des petits problèmes ici et là, et quand on mène 2–0 en quarts de finale d’un Grand Chelem, c’est une situation où il faut essayer de se battre et de se faire soigner. Il a abandonné facilement, comme il le fait souvent. Ce n’est pas un battant. »
Holger Rune : « Regardez ce qui m’est arrivé quand j’ai forcé malgré une déchirure de grade 1 à la jambe… Cela m’a coûté plus de temps d’arrêt que jamais auparavant. Oui, nous voulons nous battre à tout prix et malgré la douleur, mais je comprends parfaitement que Musetti ait choisi d’écouter son corps. »
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 13:17