En confé­rence de presse après sa défaite au super tie‐break contre Andrey Rublev ce lundi en huitièmes de finale, Holger Rune a expliqué son geste étrange en direc­tion de sa box composée entre autres de sa mère, de son entraî­neur, Lars Christensen, et de son mentor depuis la fin de saison dernière, Patrick Mouratoglou. Le jeune danois voulait tout simple­ment les faire taire.

« D’habitude, j’aime bien qu’on me donne des conseils de temps en temps. Mais pas tout le temps. Là, je sentais que ce n’était pas le moment, je devais me concen­trer unique­ment sur le court. Dans ces moments, tout se joue sur un point ou deux. Et plus je suis concentré sur le court, plus je peux produire du bon tennis. Si je ne suis pas présent à 100 % sur le court, c’est compliqué. Surtout dans des moments tendus. Je pense que c’est impor­tant de rester foca­lisé sur le plan de jeu et sur le court. Sans ça, on peut perdre un point, deux points et ça peut être assez pour perdre le match », a expliqué le vain­queur du Masters 1000 de Paris‐Bercy, qui s’est procuré deux balles de match avant de s’incliner.