« Le problème de Novak Djokovic, c’est qu’au fond de lui‐même et à mon avis, je ne pense pas qu’il puisse battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après avoir déjà disputé cinq matchs », déclarait récemment John McEnroe au micro de TNT Sports.
Après le premier tour parfaitement géré par Novak Djokovic à l’Open d’Australie, face à l’Espagnol Pedro Martinez, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué cette quête d’un 25e titre du Grand Chelem pour le Serbe. Une déclaration tenue dans son podcast « Off court with Greg » et relayée par Tennis365 :
« J’ai trouvé très intéressant d’entendre McEnroe dire qu’il ne pensait pas que Novak pouvait battre Alcaraz et Sinner coup sur coup. Nous le pensons tous, mais il a été excellent lors de son premier tour. Regardons une statistique : il a remporté 100 victoires en Australie, et il l’a fait dans trois des quatre tournois du Grand Chelem. Le seul où il ne l’a pas fait, c’est à l’US Open. 400 victoires en Grand Chelem ! La plupart des joueurs n’y parviennent pas sur l’ensemble des tournois auxquels ils participent. Ne sous‐estimez pas Novak s’il parvient à passer facilement les tours. Tout le monde parlait de son cou un peu douloureux et se demandait s’il serait en assez bonne santé, mais il sait comment gérer son corps. C’est pourquoi il est le GOAT. À 38 ans, il joue mieux que 97 ou 98 des joueurs du top 100 mondial. C’était un début impressionnant et il a économisé beaucoup d’énergie. Ne sous‐estimez jamais une grande légende. »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 17:49