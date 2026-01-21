« Le problème de Novak Djokovic, c’est qu’au fond de lui‐même et à mon avis, je ne pense pas qu’il puisse battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après avoir déjà disputé cinq matchs », décla­rait récem­ment John McEnroe au micro de TNT Sports.

Après le premier tour parfai­te­ment géré par Novak Djokovic à l’Open d’Australie, face à l’Espagnol Pedro Martinez, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué cette quête d’un 25e titre du Grand Chelem pour le Serbe. Une décla­ra­tion tenue dans son podcast « Off court with Greg » et relayée par Tennis365 :

« J’ai trouvé très inté­res­sant d’en­tendre McEnroe dire qu’il ne pensait pas que Novak pouvait battre Alcaraz et Sinner coup sur coup. Nous le pensons tous, mais il a été excellent lors de son premier tour. Regardons une statis­tique : il a remporté 100 victoires en Australie, et il l’a fait dans trois des quatre tour­nois du Grand Chelem. Le seul où il ne l’a pas fait, c’est à l’US Open. 400 victoires en Grand Chelem ! La plupart des joueurs n’y parviennent pas sur l’en­semble des tour­nois auxquels ils parti­cipent. Ne sous‐estimez pas Novak s’il parvient à passer faci­le­ment les tours. Tout le monde parlait de son cou un peu doulou­reux et se deman­dait s’il serait en assez bonne santé, mais il sait comment gérer son corps. C’est pour­quoi il est le GOAT. À 38 ans, il joue mieux que 97 ou 98 des joueurs du top 100 mondial. C’était un début impres­sion­nant et il a écono­misé beau­coup d’énergie. Ne sous‐estimez jamais une grande légende. »