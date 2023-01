Battue pour sa deuxième finale en Grand Chelem, ce samedi face à Aryna Sabalenka, après son sacre à Wimbledon en juillet dernier, Elena Rybakina n’est pas apparue effon­drée en confé­rence de presse d’après match. Consciente d’avoir affronté une joueuse de très haut niveau, la Kazakh a même loué les qualités du jeu de la Biélorusse.

« Peu de filles me mettent vrai­ment la pres­sion comme elle le fait. Ce n’est pas facile de l’af­fronter, car elle a un gros service et elle joue de manière très agres­sive, elle a une balle très lourde. Il n’y a pas beau­coup de filles qui jouent comme elle. Je savais qu’au­jourd’hui (samedi), je devais servir très bien, à la fin il y aura de la pres­sion, et dès que j’ai eu une chance, je l’ai saisie. Aujourd’hui, j’en ai eu quelques‐unes, je ne les ai pas prises, le match n’était pas de mon côté, mais c’était une adver­saire vrai­ment difficile. »