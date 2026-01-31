Au début de la quin­zaine, Juste Henin avait été assez caté­go­rique. Pour l’ex‐joueuse belge la seule cham­pionne capable d’in­quiéter Sabalenka dans ce type de condi­tions de jeu était Rybakina. On ose espérer qu’elle a mis une petite pièce sur la Kazakh car il est certain qu’elle aurait empo­cher un petit pactole.

Lors de cette finale si le scénario était assez clas­sique, avec un set partout, l’ul­time manche était à sens unique. La numéro 1 prenant le « lead » en menant très rapi­de­ment 3 à zéro. On sentait même Elina rési­gnée avant que son coach ne rallume la flamme : « C’est beau­coup trop prévi­sible ce que tu proposes, il faut que tu remettes de l’énergie ».

Le message était clair et sa joueuse déci­dait de très vite le mettre en pratique.

Plus rapide, et plus agres­sive, Elina se trans­for­mait en un clin d’oeil. Au tableau d’af­fi­chage la sentence était immé­diate : elle alignait 5 jeux de suite pour mener 5 à 3.

Le dernier jeu à 5–4 était éprou­vant pour les nerfs mais Rybakina grâce à un calme olym­pien signait la deuxième plus belle victoire de sa carrière après son titre à Wimbledon en 2022 confir­mant à 26 ans un talent indéniable.