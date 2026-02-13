En marge du tournoi de Doha où elle a été battue en quart de finale par la Canadienne Mboko (7−5, 4–6, 6–4), la lauréate de l’Open d’Australie s’est exprimée au sujet de l’an­nonce faite par Craig Tiley, le direc­teur du tournoi qui a parlé de faire joueur les femmes en 5 sets. Visiblement cela ne plait pas à Elina.

« Je voudrais conti­nuer à jouer des matchs en trois sets ; cinq, c’est trop. Je ne suis pas sûre que la qualité des matchs serait la même avec cinq sets, donc je ne sais pas combien de joueuses seraient favo­rables à cette déci­sion, mais je trouve cela assez difficile »

Effet d’an­nonce ou vraie envie de bous­culer les choses, Craig qui est un « créatif » devra vite se prononcer clai­re­ment pour savoir s’il va engager cette réforme sur l’Open d’Australie 2027.