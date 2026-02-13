En marge du tournoi de Doha où elle a été battue en quart de finale par la Canadienne Mboko (7−5, 4–6, 6–4), la lauréate de l’Open d’Australie s’est exprimée au sujet de l’annonce faite par Craig Tiley, le directeur du tournoi qui a parlé de faire joueur les femmes en 5 sets. Visiblement cela ne plait pas à Elina.
« Je voudrais continuer à jouer des matchs en trois sets ; cinq, c’est trop. Je ne suis pas sûre que la qualité des matchs serait la même avec cinq sets, donc je ne sais pas combien de joueuses seraient favorables à cette décision, mais je trouve cela assez difficile »
Effet d’annonce ou vraie envie de bousculer les choses, Craig qui est un « créatif » devra vite se prononcer clairement pour savoir s’il va engager cette réforme sur l’Open d’Australie 2027.
Publié le vendredi 13 février 2026 à 12:12