Si le premier set a tenu toutes ses promesses avec un vrai beau duel entre une Vika offen­sive et une Elena toujours aussi percu­tante au service mais un peu nerveuse (NDRL : Elle menait 5 à 3), plus le match avan­çait, plus il semblait que la Biélorusse perdait de l’intensité.

Après le gain de la première manche au tie‐break (7−4), la Kazakh se déten­dait un peu en tentant davan­tage. Elle faisait donc rapi­de­ment la course en tête en menant 5 jeux à 2 avec un double break en poche.

Un peu crispée sur son service, elle mettait fin au rêve d’Azarenka en la brea­kant avec notam­ment deux retours fusées (7−6, 6–3).

Discrète, lauréate de Wimbledon, et donc privée de ses points, Elena est déjà clai­re­ment une joueuse qui va aller titiller Swiatek dans les mois à venir.