Serena Williams est bluffée. Suite à son match remporté face à Zidansek au deuxième tour à Melbourne ce mercredi, la championne américaine a loué les capacités et la mentalité de sa jeune compatriote, Cori Gauff, qualifiée elle aussi pour les seizièmes de finale : « C’est une fille impressionnante à tous points de vue, en commençant par sa personnalité et en terminant par sa façon de jouer. Tout ce qui lui arrive est super excitant, impressionnant. J’étais loin de son niveau à l’âge de 15 ans, que cela soit sur le terrain ou à l’extérieur. Je sais que les enfants se différencient aujourd’hui. Elle est intéressante à regarder, c’est une combattante et a encore la possibilité de continuer à gagner des matchs dans ce tournoi. Si nous nous affrontons ici, je devrai faire comme d’habitude, me battre sur chaque point. »