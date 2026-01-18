Lors de l’in­ter­view sur le court après son entrée en lice réussie à l’Open d’Australie contre la Française Sarah Rakotomanga (6−4, 6–1), Aryna Sabalenka a fait une demande spéciale à deux immenses légendes présentes dans les tribunes de la Rod Laver Arena, Rod Laver et Roger Federer.

Aryna Sabalenka to Roger Federer and Rod Laver who watched her 1st round match at the Australian Open



“I’m a huge fan guys. Can I take a picture with you please?” 😂😂😂



pic.twitter.com/cHqL914nRf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

« Je suis une grande fan de vous les gars. Est‐ce que je peux prendre une photo avec vous s’il vous plaît ? J’espère que vous avez apprécié me regarder au moins un petit peu. Oh mon dieu, quel privi­lège », a lancé la numéro 1 mondiale avec un grand sourire.