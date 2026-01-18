AccueilOpen d'AustralieSabalenka à Federer et Rod Laver après sa victoire au premier tour...
Open d'Australie

Sabalenka à Federer et Rod Laver après sa victoire au premier tour : « Est‐ce que je peux prendre une photo avec vous s’il vous plaît ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

173

Lors de l’in­ter­view sur le court après son entrée en lice réussie à l’Open d’Australie contre la Française Sarah Rakotomanga (6−4, 6–1), Aryna Sabalenka a fait une demande spéciale à deux immenses légendes présentes dans les tribunes de la Rod Laver Arena, Rod Laver et Roger Federer. 

« Je suis une grande fan de vous les gars. Est‐ce que je peux prendre une photo avec vous s’il vous plaît ? J’espère que vous avez apprécié me regarder au moins un petit peu. Oh mon dieu, quel privi­lège », a lancé la numéro 1 mondiale avec un grand sourire. 

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 11:28

Article précédent
Jacquemot rela­ti­vise son exploit :  « Ce qui est dur dans ce sport, c’est que je n’ai passé que le premier tour. Je ne suis pas en train de me dire waouh, c’est un truc de dingue »
Article suivant
Une ramas­seuse de balle s’éva­nouit en plein match, une joueuse réagit de la plus belle des manières

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.