Alors que la météo a été plutôt clémente depuis le début du tournoi, il semble que les choses vont changer durant la deuxième semaine. Heureusement comme le rappelle Aryna Sabalenka un règlement s’applique si le soleil frappe trop fort. Une situation qui l’a rassure car elle craint le coup « chaud ».
« La température a atteint 35–36 °C. Sur les courts qui ne sont pas couverts, les joueurs devraient « appliquer » cette règle relative à la chaleur. Personnellement, je n’aimerais pas jouer dans ces conditions (NDLR : Numéro 1 mondiale, Aryna ne joue que sur les grands courts qui possèdent donc tous des toits). Ce n’est pas bon pour notre corps, mais je suis content qu’il existe cette règle relative à la chaleur, j’espère que sur les grands courts, ils vont mettre le toit. Après ces variations de la météo nous oblige à ajuster le cordage mais aussi l’approche du match. Au final, tout dépend du climat, mais c’est une montagne russe, donc nous verrons qui s’adapte le mieux »
Qualifiée pour les 8ème de finale, la Biélorusse va affronter la Canadienne Victoria Mboko, révélation de cet été.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 09:20