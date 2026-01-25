Qualifiée pour les 1⁄ 4 de finale en domi­nant en deux manches la Canadienne Mboko (6−1, 7–6), Aryna continue son parcours presque parfait à Melbourne.

En quart de finale, elle va affronter l’éton­nante améri­caine Iva Jovic qui a explosé Putinstevza (6−0, 6–1).

Après avoir analysé son duel en confé­rence de presse, la numéro 1 mondiale s’est relaxée.

Quand on lui a demandé si elle allait enfin jouer en double avec son ami Novak Djokovic comme cela avait été annoncé, elle s’est mis en mode médinette.

Aryna Sabalenka on playing mixed doubles with Novak Djokovic



“When will we see you playing mixed doubles with Novak?”



Aryna : “Maybe at the U.S. Open this year. He just barely asked me at the U.S. Open last year. I’m still waiting for that long message from him.. how he’d like… pic.twitter.com/43aGAzhydl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 25, 2026

« Peut‐être à l’US Open cette année. Il vient à peine de me le demander à l’US Open l’année dernière. J’attends toujours ce long message de sa part… comment il aime­rait jouer avec moi… comment je suis sa parte­naire de rêve… donc j’attends toujours le message. Je ne l’ai jamais reçu, donc je ne sais pas, peut‐être qu’on ne jouera pas »