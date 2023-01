À quelques heures de disputer la toute première finale en Grand Chelem de sa carrière (à 9h30, heure fran­çaise, ce samedi matin), Aryna Sabalenka, après avoir révélé le déclic qui lui a permis de passer ce fameux cap du dernier carré, s’est égale­ment exprimée sur son état d’es­prit avant ce très grand rendez‐vous.

« Honnêtement, je ne pense pas que je vais faire quoi que ce soit de ‘supplé­men­taire’. Je pense que c’est normal de se sentir un peu nerveuse. C’est un grand tournoi, une grande finale. Si tu commences à faire quelque chose de diffé­rent avant un match d’une telle impor­tance, ça peut devenir un problème encore plus grand. Je vais laisser les choses telles qu’elles sont : c’est normal de se sentir nerveuse. Concernant Elena, elle est joue à un très bon niveau, elle sert bien. Je dois être là, travailler pour la mettre dans des situa­tions de pres­sion, c’est tout. Il me reste encore un match à jouer. C’est bien de savoir que j’ai passé la barrière des demi‐finales, mais il me reste encore un match à disputer. Je veux juste rester concentrée. »