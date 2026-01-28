Impériale depuis le début de l’Open d’Australie où elle n’a pas concédé le moindre set, Aryna Sabalenka, fina­liste des trois dernières éditions, s’avance comme la grande favo­rite pour récu­pérer son trône après sa défaite surprise contre Madison Keys en 2025.

Et fidèle à sa philo­so­phie, la numéro 1 mondiale, qui ne savait pas encore, au moment de sa confé­rence de presse, qui allait devoir affronter entre Elina Svitolina et Coco Gauff, a expliqué que l’iden­tité de la joueuse de l’autre côté du filet n’avait fina­le­ment aucune importance.

Et face à l’Ukrainienne (à partir de 9h30 ce jeudi), contre qui elle mène 5–1 dans les confron­ta­tions, la Biélorusse partira évidem­ment grande favorite.

« Eh bien, peu importe qui se quali­fiera pour les demi‐finales. Ce sera une bataille, car quelle que soit la joueuse qui y parvienne, ce sera une joueuse incroyable. Je pense que mon approche sera la même. Peu importe qui je vais affronter. Je vais simple­ment y aller, me concen­trer sur moi‐même et sur mon jeu, et me battre pour chaque point. C’est mon approche. Je pense que tous les joueurs, lors­qu’ils arrivent au tournoi, visent le trophée ou rien. La menta­lité est la même, et vous avez toujours à l’es­prit que vous voulez évidem­ment gagner. Mais j’es­saie de me concen­trer sur les bonnes choses, d’avancer étape par étape et de faire de mon mieux à chaque match, chaque point, chaque jeu, chaque set. C’est ma menta­lité. Encore une fois, honnê­te­ment, peu m’im­porte que ce soit Coco ou Elina. Je serai là, je me battrai, je ferai tout ce que je peux pour remporter la victoire », a déclaré Sabalenka lors de son passage devant les médias à l’issue de sa démons­tra­tion en quarts de finale face à la jeune Iva Jovic (6−3, 6–0).