Impériale depuis le début de l’Open d’Australie où elle n’a pas concédé le moindre set, Aryna Sabalenka, finaliste des trois dernières éditions, s’avance comme la grande favorite pour récupérer son trône après sa défaite surprise contre Madison Keys en 2025.
Et fidèle à sa philosophie, la numéro 1 mondiale, qui ne savait pas encore, au moment de sa conférence de presse, qui allait devoir affronter entre Elina Svitolina et Coco Gauff, a expliqué que l’identité de la joueuse de l’autre côté du filet n’avait finalement aucune importance.
Et face à l’Ukrainienne (à partir de 9h30 ce jeudi), contre qui elle mène 5–1 dans les confrontations, la Biélorusse partira évidemment grande favorite.
« Eh bien, peu importe qui se qualifiera pour les demi‐finales. Ce sera une bataille, car quelle que soit la joueuse qui y parvienne, ce sera une joueuse incroyable. Je pense que mon approche sera la même. Peu importe qui je vais affronter. Je vais simplement y aller, me concentrer sur moi‐même et sur mon jeu, et me battre pour chaque point. C’est mon approche. Je pense que tous les joueurs, lorsqu’ils arrivent au tournoi, visent le trophée ou rien. La mentalité est la même, et vous avez toujours à l’esprit que vous voulez évidemment gagner. Mais j’essaie de me concentrer sur les bonnes choses, d’avancer étape par étape et de faire de mon mieux à chaque match, chaque point, chaque jeu, chaque set. C’est ma mentalité. Encore une fois, honnêtement, peu m’importe que ce soit Coco ou Elina. Je serai là, je me battrai, je ferai tout ce que je peux pour remporter la victoire », a déclaré Sabalenka lors de son passage devant les médias à l’issue de sa démonstration en quarts de finale face à la jeune Iva Jovic (6−3, 6–0).
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 19:22