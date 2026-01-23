AccueilOpen d'AustralieSabalenka : "Ce n'est pas bon pour notre corps, mais je suis...
Sabalenka : « Ce n’est pas bon pour notre corps, mais je suis contente qu’il existe cette règle »

Par Jean Muller

Alors que la météo a été plutôt clémente depuis le début du tournoi, il semble que les choses vont changer durant la deuxième semaine. Heureusement comme le rappelle Aryna Sabalenka un règle­ment s’ap­plique si le soleil frappe trop fort. Une situa­tion qui l’a rassure car elle craint le coup « chaud ».

« La tempé­ra­ture a atteint 35–36 °C. Sur les courts qui ne sont pas couverts, les joueurs devraient « appli­quer » cette règle rela­tive à la chaleur. Personnellement, je n’ai­me­rais pas jouer dans ces condi­tions (NDLR : Numéro 1 mondiale, Aryna ne joue que sur les grands courts qui possèdent donc tous des toits). Ce n’est pas bon pour notre corps, mais je suis content qu’il existe cette règle rela­tive à la chaleur, j’es­père que sur les grands courts, ils vont mettre le toit. Après ces varia­tions de la météo nous oblige à ajuster le cordage mais aussi l’ap­proche du match. Au final, tout dépend du climat, mais c’est une montagne russe, donc nous verrons qui s’adapte le mieux »

Qualifiée pour les 8ème de finale, la Biélorusse va affronter la Canadienne Victoria Mboko, révé­la­tion de cet été.

