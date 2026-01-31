Lors d’une remise des prix très vite expé­diée, Aryna Sabalenka a préfère faire rire l’as­sem­blée plutôt que verser des larmes. A la fin de son court discours, elle a donc rendu hommage à sa manière à son team.

Aryna Sabalenka to her team after losing to Elena Rybakina in Australian Open final



“Thank you to my team for always being there… for enjoying me losing finals 😭😭 but also some­times we win them so let’s hope for the best” ❤️ pic.twitter.com/zMp0YUgtm2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 31, 2026

« Merci à mon équipe d’être toujours là… pour profiter de mes défaites en finale mais parfois on les gagne aussi, alors espé­rons le meilleur », une façon de ne pas drama­tiser la situa­tion alors qu’elle avait le match en main dans la 3ème manche en menant 3 à 0. C’est quand même la 4ème finale en Grand Chelem perdue par Aryna contre 4 trophées.