Sabalenka, déçue mais toujours aussi drôle : « Merci à mon équipe d’être toujours là… pour profiter de mes défaites en finale »

Par Laurent Trupiano

Lors d’une remise des prix très vite expé­diée, Aryna Sabalenka a préfère faire rire l’as­sem­blée plutôt que verser des larmes. A la fin de son court discours, elle a donc rendu hommage à sa manière à son team.

« Merci à mon équipe d’être toujours là… pour profiter de mes défaites en finale mais parfois on les gagne aussi, alors espé­rons le meilleur », une façon de ne pas drama­tiser la situa­tion alors qu’elle avait le match en main dans la 3ème manche en menant 3 à 0. C’est quand même la 4ème finale en Grand Chelem perdue par Aryna contre 4 trophées. 

Publié le samedi 31 janvier 2026 à 12:36

