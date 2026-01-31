Lors d’une remise des prix très vite expédiée, Aryna Sabalenka a préfère faire rire l’assemblée plutôt que verser des larmes. A la fin de son court discours, elle a donc rendu hommage à sa manière à son team.
Aryna Sabalenka to her team after losing to Elena Rybakina in Australian Open final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 31, 2026
“Thank you to my team for always being there… for enjoying me losing finals 😭😭 but also sometimes we win them so let’s hope for the best” ❤️ pic.twitter.com/zMp0YUgtm2
« Merci à mon équipe d’être toujours là… pour profiter de mes défaites en finale mais parfois on les gagne aussi, alors espérons le meilleur », une façon de ne pas dramatiser la situation alors qu’elle avait le match en main dans la 3ème manche en menant 3 à 0. C’est quand même la 4ème finale en Grand Chelem perdue par Aryna contre 4 trophées.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 12:36