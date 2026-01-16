De passage en conférence de presse deux jours avant le début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), la numéro 1 mondial Aryna Sabalenka a évoqué sa rivalité avec la sextuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek (8−5 en faveur de la Polonaise).
« Honnêtement, je pense qu’il ne s’agit pas seulement d’Iga et moi. Il y a aussi Coco (Gauff), Elena (Rybakina, Jessica (Pegula). Je ne veux oublier personne pour l’instant (sourire). Mais c’est fou de penser que nous ne nous sommes affrontées qu’une seule fois l’année dernière. J’espère que nous allons jouer plus souvent contre cette saison. Et puis, comme je l’ai dit, il ne s’agit pas seulement de nous. Il y a tellement de grandes joueuses avec lesquelles j’ai aussi une grande rivalité »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 11:50