De passage en confé­rence de presse deux jours avant le début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), la numéro 1 mondial Aryna Sabalenka a évoqué sa riva­lité avec la sextuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek (8−5 en faveur de la Polonaise).

« Honnêtement, je pense qu’il ne s’agit pas seule­ment d’Iga et moi. Il y a aussi Coco (Gauff), Elena (Rybakina, Jessica (Pegula). Je ne veux oublier personne pour l’ins­tant (sourire). Mais c’est fou de penser que nous ne nous sommes affron­tées qu’une seule fois l’année dernière. J’espère que nous allons jouer plus souvent contre cette saison. Et puis, comme je l’ai dit, il ne s’agit pas seule­ment de nous. Il y a telle­ment de grandes joueuses avec lesquelles j’ai aussi une grande rivalité »