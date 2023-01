Aryna Sabalenka réalise un début de saison parfait. Titrée à Adélaïde la première semaine de janvier, elle a confirmé son excel­lente forme en se quali­fiant pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie avec brio. La preuve, elle n’a pas concédé le moindre set en 2023.

Après sa victoire sur Elise Mertens ce samedi (6−2, 6–3), la Biélorusse, cinquième joueuse mondiale, a fait une décla­ra­tion inté­res­sante sur son niveau actuel.

« Le calme avec lequel je joue est la clé de cette réus­site. J’ai enfin compris ce que tout le monde atten­dait de moi et que je n’avais pas été capable de réaliser jusqu’à présent. J’ai appris à être une joueuse ennuyeuse sur le terrain, à ne pas trop montrer mes émotions, à me concen­trer sur chaque point et à m’éloi­gner de toute pensée néga­tive. Je sens que je me rapproche de mon rêve de devenir une cham­pionne du Grand Chelem. »

Elle affron­tera Belinda Bencic lundi pour un choc très allé­chant sur le papier. La Suissesse reste égale­ment sur un titre à Adélaïde et n’a pas encore perdu de set non plus.