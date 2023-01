De passage en confé­rence de presse après son sacre à l’Open d’Australie ce samedi face à Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a insisté sur le fait qu’elle avait passé un vrai cap psycho­lo­gique sur le court ces dernières semaines. Une donnée fonda­men­tale dans la quête d’un premier titre du Grand Chelem.

« J’ai toujours eu un senti­ment étrange chaque fois que les gens viennent me demander une signa­ture. J’ai toujours pensé : ‘Pourquoi me demandez‐vous un auto­graphe ? Je ne suis personne. Je suis une simple joueuse, je n’ai pas de Grand Chelem ou quelque chose comme ça.’ Maintenant, j’ai changé ma façon de me sentir. Je me respecte beau­coup plus. Je commence à comprendre que je suis ici parce que je travaille très dur, que je suis une très bonne joueuse. J’ai enfin compris que j’étais une grande joueuse et que je pouvais contrôler beau­coup d’émo­tions sur le court. Dans chaque moment diffi­cile, je me suis rappelée tout cela, que je suis capable de tout gérer. »