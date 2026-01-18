Lors de sa confé­rence de presse, Aryna Sabalenka a expliqué que la présence de Roger Federer a été déstabilisante.

« Je suis une grande fan de Roger, pendant tout le match, je me disais : « Ne regarde pas là‐bas, s’il te plaît, ne regarde pas ». Franchement, c’est incroyable qu’il soit reste me regarder jouer. Je n’au­rais jamais pensé que Roger Federer et Rod Laver seraient assis au premier rang pour regarder mon match » a expliqué Aryna avant qu’un jour­na­liste en rajoute une couche avec une ques­tion un peu saugrenue à laquelle Aryna a préféré répondre avec humour »

Pensez‐vous que c’est pour cela que vous êtes venue autant au filet ?

Aryna Sabalenka : Oui, bien sûr, je voulais juste impres­sionner Roger avec mon jeu. Je n’ai pas réussi à faire de tweener, mais ce n’est pas grave (sourire). La prochaine fois…