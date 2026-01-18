Lors de sa conférence de presse, Aryna Sabalenka a expliqué que la présence de Roger Federer a été déstabilisante.
« Je suis une grande fan de Roger, pendant tout le match, je me disais : « Ne regarde pas là‐bas, s’il te plaît, ne regarde pas ». Franchement, c’est incroyable qu’il soit reste me regarder jouer. Je n’aurais jamais pensé que Roger Federer et Rod Laver seraient assis au premier rang pour regarder mon match » a expliqué Aryna avant qu’un journaliste en rajoute une couche avec une question un peu saugrenue à laquelle Aryna a préféré répondre avec humour »
Pensez‐vous que c’est pour cela que vous êtes venue autant au filet ?
Aryna Sabalenka : Oui, bien sûr, je voulais juste impressionner Roger avec mon jeu. Je n’ai pas réussi à faire de tweener, mais ce n’est pas grave (sourire). La prochaine fois…
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 18:20