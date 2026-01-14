AccueilOpen d'AustralieSabalenka la "joue" comme Sinner : "Il y a quelques années, j'ai...
Sabalenka la « joue » comme Sinner : « Il y a quelques années, j’ai enfin décou­vert le jeu au toucher. J’ai compris quelque chose et j’ai en quelque sorte changé mon style de jeu »

Aryna a fait des aveux lors d’une discus­sion impro­visée à l’Open d’Australie. Elle a expliqué que son jeu avait 

« Il y a quelques années, j’ai enfin décou­vert le jeu au toucher. J’ai compris quelque chose et j’ai en quelque sorte changé mon style de jeu », a‑t‐elle déclaré. Maintenant, je ne suis plus seule­ment un joueur agressif. Je peux jouer au filet, je peux défendre, je peux utiliser mon slice, j’ai un bon toucher de balle. C’est quelque chose que j’ai travaillé tout au long de ma carrière : avoir cette variété dans mon jeu, avoir des plans A, B et C pour le match. Et je suis vrai­ment ravi de voir que tout se met en place. J’espère pouvoir encore progresser dans ces aspects de mon jeu »

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 11:22

