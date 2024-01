Aryana a de la mesure. Alors qu’elle a étrillé Tsurenko (6−0, 6–0), elle a décidé de rester calme et de ne pas s’enflammer.

« Comme le montrent les défaites de certains des meilleurs joueurs lors des matches précé­dents, tout peut arriver, je ne veux donc pas cher­cher aussi loin. Je me concentre juste match par match. Ouais, si je suis prêt à être dans un autre… sinon, je ne le suis pas. J’essaie juste de faire de mon mieux et de me préparer du mieux que je peux pour chaque match »