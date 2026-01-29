Si elle s’est imposée logi­que­ment en deux sets face à Elina Svitolina en demi‐finales de l’Open d’Australie ce jeudi, Aryna Sabalenka a montré quelques signes de tension dans la première manche à cause d’un désac­cord avec l’arbitre.

Sur un coup qu’elle pensait avoir raté, la numéro 1 mondiale a lâché un cri que l’arbitre a inter­prété comme une gêne, et a donc accordé le point à son adversaire.

En désac­cord avec cette déci­sion, la joueuse biélo­russe l’a fait savoir sur le court mais égale­ment en confé­rence de presse. Du Sabalenka dans le texte :

« Cela ne m’était jamais arrivé, surtout avec mes grogne­ments. Je ne sais pas comment l’ex­pli­quer. J’avais l’im­pres­sion que la balle était trop profonde et c’était juste une ques­tion de timing. C’est arrivé natu­rel­le­ment. Puis elle a inter­rompu le point, et j’étais là, genre : ‘Quoi ? Qu’est‐ce qui ne va pas chez toi ?’ Je pense que c’était une mauvaise déci­sion, mais peu importe. Elle m’a vrai­ment… comment dire ça genti­ment ? Elle m’a vrai­ment énervée, et ça m’a en fait aidée et a été béné­fique pour mon jeu. J’étais plus agres­sive. Je n’étais pas contente de cette déci­sion, et ça m’a vrai­ment aidée à gagner ce match. Donc, si jamais elle veut le refaire, je veux m’as­surer qu’elle n’ait pas peur de le faire. Allez‑y, prenez la déci­sion. Ça va m’aider (rires). »

Pour tenter de remporter un 3e Open d’Australie et un 5e titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka va désor­mais retrouver Elena Rybakina samedi en finale.