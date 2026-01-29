Si elle s’est imposée logiquement en deux sets face à Elina Svitolina en demi‐finales de l’Open d’Australie ce jeudi, Aryna Sabalenka a montré quelques signes de tension dans la première manche à cause d’un désaccord avec l’arbitre.
Sur un coup qu’elle pensait avoir raté, la numéro 1 mondiale a lâché un cri que l’arbitre a interprété comme une gêne, et a donc accordé le point à son adversaire.
En désaccord avec cette décision, la joueuse biélorusse l’a fait savoir sur le court mais également en conférence de presse. Du Sabalenka dans le texte :
« Cela ne m’était jamais arrivé, surtout avec mes grognements. Je ne sais pas comment l’expliquer. J’avais l’impression que la balle était trop profonde et c’était juste une question de timing. C’est arrivé naturellement. Puis elle a interrompu le point, et j’étais là, genre : ‘Quoi ? Qu’est‐ce qui ne va pas chez toi ?’ Je pense que c’était une mauvaise décision, mais peu importe. Elle m’a vraiment… comment dire ça gentiment ? Elle m’a vraiment énervée, et ça m’a en fait aidée et a été bénéfique pour mon jeu. J’étais plus agressive. Je n’étais pas contente de cette décision, et ça m’a vraiment aidée à gagner ce match. Donc, si jamais elle veut le refaire, je veux m’assurer qu’elle n’ait pas peur de le faire. Allez‑y, prenez la décision. Ça va m’aider (rires). »
Pour tenter de remporter un 3e Open d’Australie et un 5e titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka va désormais retrouver Elena Rybakina samedi en finale.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 13:56