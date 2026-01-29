La patronne du circuit se nomme bel et bien Aryna Sabalenka, et elle l’a encore prouvé ce jeudi sur la Rod Laver.

Elle a nette­ment dominé Elina Svitolina (6−2, 6–3, en 1h17 de jeu), qui n’avait pour­tant pas perdu de match en 2026 ni concéder le moindre set depuis le début du tournoi.

Si Svitolina ne vivra pas sa première finale de Grand Chelem, Sabalenka atteint elle la finale de l’Open d’Australie pour la quatrième année de suite.

Les larmes aux yeux, la numéro 1 mondiale est apparue très émue lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire large­ment méritée.

« Je suis très contente la victoire. C’est une adver­saire redou­table, elle a très bien joué. Je suis vrai­ment satis­faite de me sortir de ce match très diffi­cile. Elle a très très bien joué contre Mirra Andreeva et Coco Gauff, en étant très agres­sive. Donc je me suis dit qu’il fallait que je sois à l’in­té­rieur du terrain le plus possible. Faire quatre finales de suite ici, je n’ar­rive pas à y croire, c’est un incroyable accom­plis­se­ment. Ce que pense­rait la Aryna de 10 ans ? Chaque jour, je suis recon­nais­sante pour tout ce que j’ai. Je n’au­rais jamais pensé me faire une place dans le top 10 et encore moins gagner des grands tour­nois comme ça. J’espère qu’elle serait fière de moi. »

Sabalenka was emotional after reaching her 4th straight Australian Open final



“How proud would your 10 year old self be of you ?



Aryna : “Every day I’m grateful for every­thing I have. I hope she would be proud of me.” 🥹



pic.twitter.com/d26bcJwyMC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

Pour tenter de remporter un 3e Open d’Australie et un 5e titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka affron­tera Elena Rybakina ou Jessica Pegula en finale samedi.