La patronne du circuit se nomme bel et bien Aryna Sabalenka, et elle l’a encore prouvé ce jeudi sur la Rod Laver.
Elle a nettement dominé Elina Svitolina (6−2, 6–3, en 1h17 de jeu), qui n’avait pourtant pas perdu de match en 2026 ni concéder le moindre set depuis le début du tournoi.
Si Svitolina ne vivra pas sa première finale de Grand Chelem, Sabalenka atteint elle la finale de l’Open d’Australie pour la quatrième année de suite.
Les larmes aux yeux, la numéro 1 mondiale est apparue très émue lors de l’interview sur le court après sa victoire largement méritée.
« Je suis très contente la victoire. C’est une adversaire redoutable, elle a très bien joué. Je suis vraiment satisfaite de me sortir de ce match très difficile. Elle a très très bien joué contre Mirra Andreeva et Coco Gauff, en étant très agressive. Donc je me suis dit qu’il fallait que je sois à l’intérieur du terrain le plus possible. Faire quatre finales de suite ici, je n’arrive pas à y croire, c’est un incroyable accomplissement. Ce que penserait la Aryna de 10 ans ? Chaque jour, je suis reconnaissante pour tout ce que j’ai. Je n’aurais jamais pensé me faire une place dans le top 10 et encore moins gagner des grands tournois comme ça. J’espère qu’elle serait fière de moi. »
Sabalenka was emotional after reaching her 4th straight Australian Open final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026
“How proud would your 10 year old self be of you ?
Aryna : “Every day I’m grateful for everything I have. I hope she would be proud of me.” 🥹
Pour tenter de remporter un 3e Open d’Australie et un 5e titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka affrontera Elena Rybakina ou Jessica Pegula en finale samedi.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 11:23